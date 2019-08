Microsoft programme un événement le 2 octobre pour nous parler Surface et ... Centaurus ?

© Microsoft

Microsoft : un événement dédié à Centaurus ?

Le prototype de la Surface « Centaurus »

Moult nouveautés du côté des Surface

Via : The Verge

À en croire le logo apposé sur son faire-part,serait — enfin ! - sur le point de nous parler de Centaurus : son projet de tablette à double écran C'est à New-York que Microsoft fera le show. Une date à laquelle, peut-être, nous en apprendrons plus sur. Ce qui pousse les observateurs à l'imaginer ? Cet énigmatique logo, dissemblable des représentations habituelles des tablettes Surface, ce qui laisse imaginer qu'un nouveau produit verra le jour.Aussi, lors de l'événement de décembre 2018 au cours duquel le prototype de Centaurus avait été montré à quelques chanceux, Microsoft avaitLa prudence reste de mise, rappelle The Verge. On se souvient que Satya Nadella, P.-D.G. de Microsoft, avait finalement abandonné la Surface Mini à quelques jours de son annonce.Outre Centaurus qui pourrait donc faire une apparition pendant l'événement, l'essentiel du line-up devrait se composer de nouvelles versions de la gammede Microsoft.On s'attend notamment à un nouveau Surface Book , et à un léger rafraîchissement de la Surface Go qui a déjà soufflé sa première bougie.Autre attente majeure de l'événement :ainsi que d'une nouvelle souris et d'un clavier nouvelle génération. De quoi assurer à Microsoft de se retrouver sous de nombreux sapins en décembre prochain.