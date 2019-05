La Surface Pro 7 devrait intégrer une Type Cover magnétique

Une Type Cover magnétique ?

Clap de fin pour la prise Surface Connect

Source : Windows United.

La plupart des utilisateurs dese sont déjà retrouvés dans cette fâcheuse situation : lorsqu'on veut l'utiliser en mode tablette, le clavier a tendance à s'ouvrir. En effet, si les touches sont automatiquement désactivées, lane tient pas par elle-même et il faut maintenir soi-même le clavier à l'arrière de la tablette. Pour son prochain modèle,réfléchit donc à une solution pour maintenir en place le clavier avec des aimants.Le constructeur souhaite en effet éliminer la contrainte du clavier à l'aide d'un système magnétique. C'est du moins ce que laisse penser un brevet déposer par le géant américain le 6 novembre 2018. On peut y lire : «».La futuredevrait donc intégrer quatre éléments ferromagnétiques, selon le croquis, qui seront attirés par quatre autres aimants situés dans le clavier. Pour rappel, la Type Cover se fixe aussi à la tablette via des aimants. Microsoft n'en est donc pas à son coup d'essai.Cette solution magnétique pourrait bien faciliter l'utilisation au quotidien de la Surface Pro 7. Néanmoins, ce n'est pas ce genre de fonctions qui déclenchera un achat... mais l'attention aux détails de Microsoft montre bien que de génération en génération, le constructeur améliore physiquement son produit.Il semble aussi que la prise magnétique développée par Microsoft disparaisse au profit de l'USB-C. Une bonne nouvelle qui permet d'envisager un port, bien plus polyvalent. On remarque tout de même que Microsoft n'a pas fait comme Apple, qui a supprimé la totalité des autres ports.Mais il faut garder en tête que l'on ne sait pas où en est le développement de ce brevet. Ni même si Microsoft a décidé d'implémenter dans sa future tablette des aimants ou un port USB-C. Les brevets ne font que refléter l'idée d'un constructeur, à un instant T et non le produit finit.Pour avoir la réponse, il faudra probablement attendre sa sortie vers la fin de l'année selon les rumeurs.