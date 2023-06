Microsoft met à jour sa liste des processeurs compatibles avec Windows 11, avec quels ajouts ?

Parmi les ajouts les plus significatifs, on pourrait citer le mastodonte Core i9-13900K et sa fréquence survoltée de 6 GHz. Sont aussi concernés de nombreux processeurs de la gamme Raptor Lake, la 13e génération de chez Intel, disponible depuis octobre 2022. Par exemple, les I5-1334U, 1335U, 1335UE ont été inclus.

La liste complète des CPU pris en charge est disponible sur le site officiel de Microsoft, en source en bas de cet article. Avec plus d'une centaine de références différentes compatibles, les joueurs auront de quoi faire tourner leurs jeux sur Windows 11 sans soucis.