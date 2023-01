Intel Core i9-13900KS : 6 GHz sans aucun overclocking, la petite bombe

Si vous trouvez le Core i9-13900K à 24 cœurs et 32 threads un peu trop mollasson avec sa fréquence de base de 3 GHz et sa fréquence turbo de 5,80 GHz, sachez que Intel commercialise désormais un Core i9-13900KS plus véloce. En revanche, vous devrez payer plus cher.