Intel lancerait finalement son gros Core i9-12900KS le 5 avril

AliExpress fête en ce moment ses 12 ans. Et dans ces cas-là, ce sont les visiteurs du site qui sont comblés de cadeaux. Vous allez pouvoir faire de nombreuses affaires à petit prix pendant toute la semaine. Et comme il y a de nombreuses offres, nous avons fait une petite sélection de cinq produits multimédia à un prix des plus attractifs grâce notamment à des codes promotionnels.