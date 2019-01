Une ville de Seine-et-Marne se bat contre les embouteillages causés par Waze

Des bouchons causés par des automobilistes guidés par Waze

La municipalité a entrepris des actions afin de tromper les algorithmes du GPS

Ce sont des trésors de ruse qu'ont du déployer les élus de la ville de, en Seine-et-Marne, pour redonner à la commune sa tranquillité.Depuis quelques mois, la ville était chaque matin et chaque soir le lieu d'importantsen centre-ville. En cause, l'application de guidage routierqui indiquait la ville comme un itinéraire alternatif aux bouchons quotidiens sur la Francilienne.Un véritable cauchemar pour cette ville pavillonnaire de 12 000 habitants, avec un vrai risque d'accident près des écoles de la commune en plus de l'augmentation de la pollution et du bruit.En juin 2018, la ville a décidé de réagir et a mené plusieurs actions concrètes. La première a été d'installer pas moins deafin d'allonger considérablement le temps de trajet des utilisateurs. Des rues ont également été passées en sens unique. «», annonce Michel Bisson (PS), le maire de la commune dans les colonnes du Parisien La municipalité a également mis à contributionafin de modifier les informations routières de Lieusaint et de préciser tous ces nouveaux aménagements. Les rues résidentielles et les voies où se situent des écoles sont exclues des itinéraires, et un nouveau trajet évitant le centre-ville a été ajouté.Les algorithmes de Waze ont pris en compte ces modifications et ne proposent plus systématiquement un passage par la ville. Mais la marie ne compte pas en rester là : pour assurer sa tranquillité sur le long terme, elle va limiter la quasi-totalité des rues de Lieusaint à une vitesse de 30 km/h.