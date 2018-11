Le gouvernement veut faire disparaître les contrôles de police de Waze et Coyote

Les contrôles de vitesse pas concernés

Une mise en place délicate

». Cette indication, donnée par des services de navigation tels Waze ou Coyote, pourrait prochainement être interdite. Elle serait en effet utilisée par des malfaiteurs pour contourner des barrages.Dans le projet de loi soumis au Conseil d'État, l'interdiction ne porterait que sur la présence de policiers ou de gendarmes en lien avec une opération antiterroriste, la recherche de malfaiteurs, ainsi que le contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants. La nouvelle mesure ne concernerait donc pas la surveillance de la vitesse des automobilistes.Concrètement, les autorités pourraient contraindre ponctuellement les opérateurs à bloquer les signalements de barrages, pendant une durée comprise entre 3 et 24 heures. En cas de non-respect, les sanctions pourraient aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 d'amende.Du côté des opérateurs comme Coyote, on se dit favorable à cette mesure, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative se met en place : durant l'attaque du Bataclan en 2015, l'entreprise avait déjà occulté les signalements sur son service. Il reste cependant à éclaircir la façon dont la communication va s'opérer entre les forces de l'ordre et les applications à destination des automobilistes.Côté usagers, certains semblent regretter que les contrôles de vitesse soient exclus du projet de loi, tandis que d'autres craignent que ce soit le cas à terme.