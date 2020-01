Le service d'autopartage de Volkswagen, WeShare, arrivera à Paris dans l'année

Paris dans le viseur

Le soutien des villes

50 000 clients inscrits, environ trois quarts d'entre eux actifs (au moins une utilisation) et trois millions de kilomètres parcourus : voilà le bilan chiffré que dresse Volkswagen six mois après l'introduction de son service de voitures électriques enà Berlin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dirigeants du groupe semblent satisfaits des résultats de WeShare. Tant et si bien que d'autres villes y auront elles aussi droit.», a déclaré le PDG de WeShare, Philipp Reth, dans un communiqué de presse officiel.Comme le précise la marque, son opérateur débarquera à Prague (printemps 2020) et Budapest, où seront déployés des Skoda CITIGOe iV, mais aussi à Hambourg (printemps 2020), Paris, Madrid, Munich et Milan, qui bénéficieront de Volkswagen e-Golf et e-up. Quelques ID.3 s'ajouteront à l'offre d'ici la fin de l'année. Au total, sa flotte se composera de 8 400 véhicules zéro émission.Et pour maximiser ses chances de succès, la firme d'outre-Rhin compte «», notamment «». Et ce «», conclut M. Reth.