Une Porsche 911 Turbo S e-Hybrid en préparation

© Porsche

Et si la Porsche 911 de série la plus puissante était une hybride ?

Lire aussi :

Porsche Taycan : la marque confirme une version moins onéreuse à moins de 100 000 euros

Entre Hybride et Hybride rechargeable : le choix de la performance avant tout

© Porsche

Source : Motor1

». Cette phrase prononcée en 2019 par Klauss Zellmer, patron de Porsche pour le marché américain, donnait déjà la tendance des nouveaux projets de développement de la firme allemande. Il est donc logique que l'indétrônable Porsche 911 passe par là, même si les puristes crieront au scandale.À la base de la 911 Turbo S e-Hybride, on retrouve le moteur thermique de la Turbo S. Avec son 3,8 turbo de 650 chevaux couplés à un moteur électrique, la future 911 hybride devrait flirter, voire dépasser les 700 chevaux.Les premiers prototypes ont été réalisés et testés en interne, mais Porsche ne donne que très peu d'information pour le moment. Son P.-D.G., Oliver Blume, a seulement déclaré : «». Ce modèle devrait recevoir les étriers de frein vert typiques des versions hybrides Porsche, tels que la Panamera ou le Cayenne.Oliver Blume explique également qu'il a dû faire un choix entre l'hybride et l'hybride rechargeable. Le poids important d'une hybride rechargeable a fait pencher la balance pour une version non rechargeable beaucoup plus légère.En effet ici, le poids est considéré comme l'ennemi de la performance. Et une Porsche 911 hybride de plus de 1 800 ou 1 900 kilogrammes s'éloignerait des sensations habituellement produites par ses sœurs à motorisation thermique. Le choix de la sportivité a donc dicté la décision de concevoir cette 911 Turbo S e-Hybrid non rechargeable.Cependant, une version hybride rechargeable n'est pas inenvisageable dans un avenir plus lointain.