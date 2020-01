Seat : une version hybride rechargeable s'invite sur sa nouvelle Leon

60 kilomètres d'autonomie

Disponible dès cet été

Source : Communiqué de presse

Prochainement intronisée au Salon automobile de Genève, organisé du 5 au 15 mars 2020, la nouvelle Seat Leon s'offre une bouffée d'air frais médiatique à un peu plus d'un mois de l'événement helvète. Le constructeur espagnol l'a en effet introduite dans un communiqué de presse officiel, dans lequel sont présentées cinq motorisations distinctes : essence (TSI), diesel (TDI), gaz naturel comprimé (TGI), hybride léger (eTSI) et plug-in hybride (eHybrid).Celle qui s'est vendue à plus de 2,2 millions d'exemplaires depuis ses débuts en 1999 marque ici nouvelle étape dans la transition de l'entreprise vers l'électrique, laquelle a été impulsée par la citadine Mii que Clubic a pu tester . La version hybride rechargeable s'arme ainsi d'un moteur électrique essence TSA de 1,4 litre, couplé à une batterie lithium-ion de 13 kWh et une transmission DSG à six rapports.Le tout délivre une puissance de 204 ch pour une autonomie de 60 kilomètres. De quoi circuler en ville en toute tranquillité. À l'extérieur, la compacte ibérique s'offre «», lit-on dans document.Uniquement proposée sur les versions cinq portes et Sportstourer, l'hybride rechargeable, tout comme ses cousines, s'équipe d'une instrumentation numérique de 10,25 pouces, épaulée par un écran central de 8,25 pouces. Ce dernier gère notamment le système d'info-divertissement Media, compatible avec les smartphones.À cela s'ajoutent plusieurs assistants à la conduite pour accompagner et protéger le conducteur : amortissement piloté (DCC), régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC), Emergency Assist 3.0, lTravel Assist et Side/Exit Assist. La déclinaison hybride rechargeable est attendue cet été, lorsque les autres modèles débarqueront dès le mois d'avril prochain.