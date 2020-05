Fiat Chrysler signe un nouveau partenariat visant à développer le segment de la conduite autonome

© FCA

Un partenariat de plus pour Fiat-Chrysler

Plus qu'un simple contrat d'approvisionnement

Un accord qui doit déboucher sur la conception de nouveaux monospaces autonomes.Voyage, qui teste et exploite un service de véhicule autonome en Californie et en Floride, a commencé par modifier des véhicules Ford Fusion. L'enseigne a ensuite collaboré une première fois avec Chrysler, modifiant des Pacifica, des mini-fourgonnettes hybrides, afin de les rendre autonomes. Le nouvel accord devrait désormais donner à cette entreprise, fondée il y a maintenant trois ans, une meilleure place sur le segment des véhicules autonomes.Le partenariat permet également à Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de développer un rôle de plus en plus important en tant que fournisseur des constructeurs de voitures autonomes, en particulier dans le secteur des robot-taxis. En février dernier, le groupe a déjà annoncé un autre partenariat visant à déployer une flotte de ces véhicules en Chine. Waymo, l'un des leaders du secteur et filiale d'Alphabet (la maison-mère de Google), base également ses véhicules sur les Pacifica de Chrysler : la firme doit rendre autonomes des milliers d'exemplaires.La stratégie adoptée par Fiat-Chrysler est ainsi de se concentrer sur la partie « véhicule » du segment, en ciblant des modèles qui s'adaptent bien à la transformation en voiture autonome. Le groupe fournira à Voyage des modèles hybrides pensés pour devenir autonomes. Ceux-ci pourront notamment fournir des informations redondantes en matière de freinage et de direction.L'enseigne a cependant affirmé que l'accord était plus qu'un simple contrat d'approvisionnement, soulignant qu'elle fournirait à Voyage une assistance lui permettant de mieux comprendre les caractéristiques et la technologie du véhicule. Un communiqué publié sur le site Medium précise que «».Dans un e-mail, un porte-parole de la société a déclaré que «». Il ajoute : «».