Fiat Chrysler prévoit de déployer des taxis autonomes en Chine d'ici fin 2020

Un service pilote dans quelques mois

Pas son premier coup d'essai

Source : communiqué de presse

Après s'être positionné sur le créneau des véhicules électriques en Chine au travers d'une coentreprise fondée avec Foxconn , Fiat Chrysler Automobiles poursuit sa stratégie d'attaque sur le plus important marché automobile du monde. Comment ? En s'alliant avec la start-up hongkongaise AutoX, créée en 2016 par un ancien professeur de l'université de Princeton, en la personne de Jianxiong Xiao.Ce spécialiste aux multiples casquettes - robotique, vision par ordinateur, apprentissage 3D - est parvenu avec ses équipes à développer une solution de conduite autonome prochainement intégrée à une flotte de mini-fourgonnettes Chrysler Pacifica. Ce véhicule a d'ailleurs lui aussi été sélectionné par Waymo , filiale de Google, pour faire l'objet de tests poussés dans le cadre du développement des voitures sans conducteur.Le fait est qu'AutoX s'est fendu d'un communiqué de presse publié dans les colonnes de Medium pour annoncer la bonne nouvelle, non sans préciser ses objectifs à court terme : déployer un service pilote de taxis autonomes au cours des six premiers mois de l'année 2020 à Shenzhen et Shanghai, avant de le lancer de manière officielle d'ici le dénouement du cru.Présentée lors du Consumer Electronics Show (CES) 2020 à Las Vegas, la dernière version de l'AutoX AI Driver a visiblement séduit les dirigeants de FCA, qui ne n'en sont pas à leur coup d'essai en matière de véhicules autonomes. Le groupe s'était en effet allié à Aurora en juin 2019 pour donner un coup d'accélérateur à ses projets dédiés.