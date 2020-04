Hyundai rappelle des véhicules à cause d'un problème lié au stationnement intelligent

© Hyundai

Son système d'aide au parking intelligent permet normalement de garer un véhicule dans un stationnement étroit sans être au volant du véhicule. Or, celui-ci pose problème : une faille a été détectée et doit être corrigée pour fiabiliser et rendre plus sûr le véhicule autonome La NHTSA, agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, organise un rappel de 11 870 véhicules Hyundai pour régler la faille identifiée dans le système de stationnement intelligent à distance.Aucun blessé n'a heureusement été déploré pour le moment, toutefois, le problème suppose qu'en utilisant le « Remote Smart Parking Assist » (RSPA), il est possible que la voiture ne s'arrête pas en cas de problème. Elle pourrait alors heurter un véhicule voisin, un mur ou une personne.Le rappel des véhicules concernés débutera le 4 juin 2020 et permettra une reprogrammation du RSPA par le concessionnaire, afin de régler le problème.Ce rappel intervient plusieurs mois après que des inquiétudes sur la sécurité du système Smart Summon de Tesla aient été émises. Les aides au parking intelligent de Tesla et Hyundai sont différents, mais cela nous rappelle que nous ne sommes qu'au début de ces nouvelles technologies.