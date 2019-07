Ford acquiert Quantum Signal pour booster ses projets dédiés aux voitures autonomes

De nouvelles connaissances

Ford accélère

Source : Medium

Lesprennent de plus en plus d'importance chez. L'entreprise américaine vient en effet de s'attacher les services de, d'après un communiqué de presse publié sur Medium. Peu connu du grand public, la société susmentionnée a pourtant aidé l'armée US en développant un logiciel (ANVEL, pour) dédié aux véhicules militaires autonomes.Les équipes de Quantum Signal se composent d'experts en logiciel, simulation en temps réel et apprentissage automatique, et mettront leur savoir-faire à disposition de la multinationale dans le cadre de ses projets liés aux. La firme d'outre-Atlantique profitera également de ses algorithmes maison développés depuis sa création à Saline, dans le Michigan, en 1999.À noter aussi que la société dispose d'un large panel de connaissances sur. Autant de technologies indispensables au bon fonctionnement d'un véhicule autonome. Grâce à Quantum Signal, Ford s'attellera à «» avec lesquels la compagnie pourra «», apprend-on.Le montant de cette acquisition n'a en revanche pas été communiqué par les deux parties. Mais force est de constater que le fabricant de Détroit muscle son jeu en matière de véhicules autonomes. À ses côtés, le spécialiste Argo, dans lequel Volkswagen a récemment investi , l'aide déjà à avancer dans ses recherches. S'entourer d'un nouvel acteur ne fera qu'accélérer ses projets.