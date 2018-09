Ikea dévoile un concept de voiture autonome bureau ou d'hôtel

Repenser les trajets en voiture

Il y a quelques années, Ikea ouvrait les portes de SPACE 10, un laboratoire d'innovation situé au cœur de la ville de Copenhague, au Danemark. À l'époque, l'objectif était de profiter d'un lieu axé en faveur d'une vie meilleure et plus durable en se tournant vers les innovations. De fait, c'est le laboratoire SPACE 10 qui a dévoilé les images d'un concept sur lequel la firme se penche actuellement en collaboration avec le studio de design Foam.Partant du principe que les voitures autonomes allaient constituer un élément non négligeable du futur des transports, Ikea a souhaité dévoiler sa vie des véhicules autonomes. Faisant office de véritables extensions, ces prototypes permettront à leurs usagers de se concentrer sur autre chose plutôt que d'avoir à conduire.Il existe plusieurs prototypes, dont un café, une chambre d'hôtel, une salle de réunion ou encore une épicerie. Comme le précise le MIT Technology Review , un concept similaire est déjà mis en pratique en Californie. En effet, l'État offre la possibilité de profiter de voitures autonomes, mais avec une plusieurs produits d'épiceries disponibles sur les sièges arrière.Si ces véhicules du futur ne sont encore que des projets, il est intéressant de voir la manière dont Ikea souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Comme à son habitude, l'entreprise suédoise s'est penchée sur la question du design et de l'expérience, mais aussi de son utilité dans la vie quotidienne.Pour l'instant, il est encore difficile d'imaginer des infirmeries autonomes, particulièrement dans des régions éloignées, mais il n'empêche que les prototypes laissent songeur.À long terme, un tel projet pourrait permettre de repenser totalement les trajets en voiture, dont la durée pourrait être exploitée à d'autres fins, comme prendre un café ou dormir alors que la voiture se charge de la conduite.