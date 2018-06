Ikea dévoile des enceintes conçues en partenariat avec Sonos W

Des prix abordables pour le grand public

Modifié le 14/06/2018 à 16h39

C'est durant sa conférence annuelleque le groupe Ikea a dévoilé les prémisses de son tout nouveau partenariat avec Sonos , signé en décembre 2017.Les deux groupes, que pourtant pas grand-chose ne rapproche, vont donc travailler main dans la main pour sortir d'ici l'été 2019 une nouvelle collection d'enceintes connectées. Cette nouvelle gamme portera le nom deSi aucun prix, ni aucune spécification n'a encore fuité, quelques schémas dévoilant le design ont toutefois été dévoilés. Sans surprise, les futurs objets connectés d'Ikea conserveront un look très sobre, aux lignes épurées et anguleuses. La gamme Symfonisk pourra s'intégrer aux meubles du géant suédois, comme c'est le cas avec les enceintes Bluetooth Eneby dévoilées plus tôt cette année Si aucun prix n'a encore été annoncé, les dirigeants du groupe se sont voulus rassurants, affirmant vouloir. Les prix en entrée de gamme chez Sonos commencent à partir de 180€ pour la Play:1. Ils pourraient être inférieurs pour les enceintes Symfonisk afin d'attirer plus facilement le grand public et pas seulement les audiophiles avertis.A noter aussi que ces enceintesseront compatibles avec les ampoules et interrupteurs connectés Tradfri de la marque. Il ne reste plus qu'à patienter encore un an pour se faire une idée de la qualité de ce nouveau partenariat.