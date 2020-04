Netflix ne s'est jamais aussi bien porté en bourse

Netflix intègre le Top 10 du NASDAQ

Source : Les Échos

Confinement oblige, Netflix profite de la situation pour développer son nombre d'abonnés... Et la valeur de ses actions.Au moment où nous écrivons ces lignes, le cours de l'action Netflix en bourse a dépassé les 430 dollars. La société intègre ainsi le top 10 des actions les mieux cotées du NASDAQ , derrière Amazon, Alphabet et Tesla, mais devant Apple. Au total, la valeur de la société américaine approche les 190 milliards de dollars.Il faut dire que Netflix est loin de souffrir de la crise sanitaire liée au coronavirus. Confinés chez eux, les Américains (106 millions) et habitants du monde entier (61 millions) se tournent massivement vers la plateforme de streaming. Si la société attend le 21 avril pour communiquer au sujet de l'évolution de son nombre d'abonnés, son responsable mondial des contenus, Ted Sarandos, confirmait en mars que «».Dans les mois à venir, le géant de la SVoD devra toutefois se confronter à la montée en puissance du service de Disney , qui vient de franchir le cap des 50 millions d'utilisateurs payants , dont 20 millions depuis la fin février.