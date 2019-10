Pour faire face à la concurrence, Netflix offre un épisode gratuit aux non-abonnés (indiens)

Appâter les utilisateurs indiens

L'ombre de Disney et Apple

Source : The Next Web

Tempérons tout de suite notre enthousiasme : Netflix ne semble pas avoir prévu de fournir régulièrement du contenu gratuit, à travers le monde. Pour l'heure, il ne s'agit que d'une expérimentation, qui plus est réservée à un pays spécifique : l'Inde.La semaine dernière, le leader des services SVOD a mis en ligne sa série originale indienne,, en français). Comme à l'accoutumée, les sept épisodes de la première saison étaient proposés aux abonnés, mais Netflix en a également profité pour tester une nouveauté : la diffusion gratuite du premier épisode. Ainsi, en Inde, tous les utilisateurs y ont eu accès, sans rien payer, et surtout sans devoir passer par un essai gratuit. Il n'était donc pas nécessaire de remplir un formulaire avec ses données personnelles.Comme l'entreprise l'a indiqué, il s'agissait toutefois d'une offre limitée, qui semble aujourd'hui être arrivée à échéance. Néanmoins, cette opération témoigne une nouvelle fois de la volonté de la plateforme de se positionner sur le marché indien. Depuis la rentrée, Netflix y propose d'ailleurs un abonnement à un prix inhabituellement bas : une offre exclusivement mobile à 250 roupies par mois (environ 3,30 euros).Par ailleurs, cette initiative ne serait pas une première pour l'entreprise américaine. Le mois dernier, elle aurait ainsi déjà offert un épisode gratuit de sa série espagnole, au Mexique et en Colombie. Faut-il y voir le début d'une nouvelle stratégie ? Cela semble prématuré pour le moment.Quoi qu'il en soit, Netflix semble déjà se préparer à affronter de nouveaux concurrents, à commencer par Disney et Apple. L'arrivée de nouvelles plateformes étant susceptible de mettre à mal sa position de leader, elle tente des approches innovantes, afin de consolider sa position. Seront-elles suffisantes ? Suite au prochain épisode.