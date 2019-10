Netflix annonce la saison 4 de Stranger Things avec un premier trailer

Premiers indices sur l'intrigue

Source : Twitter

Netflix vient d'officialiser le renouvellement depour une saison 4. La plateforme de SVOD a, pour l'occasion, publié un premier trailer.Celui-ci révèle le logo de cette nouvelle saison, dans la même veine que les précédents, et nous donne à découvrir une phrase énigmatique : «». L'intrigue va donc, semble-t-il, se dérouler en dehors de la petite ville américaine, théâtre des trois premières saisons... Dans le Monde à l'Envers ? Mystère pour l'instant.La phrase s'accompagne aussi d'un son de cloche, ressemblant étrangement aux notes de la célèbre Big Ben : peut-être peut-on y voir un indice d'un passage du célèbre petit groupe en terres londoniennes... On vous laisse juger !On apprend également que Netflix va collaborer plus intensément avec les frères Duffer, les créateurs de. Ils vont ainsi développer d'autres projets pour le service de streaming vidéo, sous la forme de séries ou de films. Ces projets annexes ne seraient pas relatifs à: pas de film tiré de la série ou de spin-off prévu, a priori.