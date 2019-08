Découvrez en images à quoi ressemble l'interface de Disney+

Disney+ se dévoile en images

Disney+ aussi sur iOS et Android

Source : The Verge

L'occasion également de découvrir l'interface de ce futur concurrent de Netflix, avec un premier aperçu assez aguicheur.Au lancement, la plateformeaffichera donc un carrousel, lequel regroupera les principales nouveautés, et notamment Star Wars The Mandalorian . En dessous, on retrouve divers encarts, organisés par studio.L'abonné pourra alors se plonger dans l'univers Marvel, dans celui de Pixar, sans oublier celui de Disney bien sûr, mais aussi Star Wars ou encore National Geographic. Chaque univers disposera d'une petite introduction avec, par exemple, l'emblématique lampe de bureau en ce qui concerne Pixar.Disney promet que, avec un algorithme qui se chargera de proposer du contenu ciblé. Le système proposera par exemple du contenu spécifique à un fan de Star Wars, en se basant sur ses habitudes, mais aussi sur celles des autres fans de la saga.Au lancement,. On y retrouvera notamment l'intégrale des. Bien sûr, si Disney+ sera disponible sur les consoles, box et autres Smart TV, et il existera également, avec la prise en charge des téléchargements pour une utilisation hors ligne.Rappelons que. À ce prix, les abonnés auront évidemment accès à tout le catalogue, avec la possibilité de créer un total de. Côté image et son, Disney+ diffusera du contenu en streaming en 4K, HDR et Dolby Atmos Bref, tout semble au point du côté de chez Disney en ce qui concerne cette plateforme de streaming à venir. Reste désormais à connaître sa date de disponibilité en France ...