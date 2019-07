Pour s'épargner une énième polémique, Netflix édite une scène choc de 13 Reasons Why

© Netflix

Une décision collégiale en accord avec les recommandations d'une psychologue

Déjà épinglé pour la représentation particulièrement graphique du suicide de sa protagoniste dans la première saison, les créateurs desouhaitent éviter de donner de l'eau au moulin de ses détracteurs avant le lancement de sa troisième saison.Dans son communiqué, Netflix et le compte Twitter officiel de la série, annoncent avoir pris la décision deen accord avec les avis d'un collège de professionnels de la santé mentale, et notamment la docteure- responsable de la Fondation Américaine pour la Prévention du Suicide.Face à l'inévitable regain d'intérêt pour la série que provoquera la sortie de sa troisième saison prévue cet été,craint que la polémique autour de la fameuse scène reprenne de plus belle en raison des nouveaux spectateurs qui découvriront la série.Une sage décision, si l'on en croit une étude (contestée par le créateur de la série) publiée en mai dernier par l', qui alertait sur- soit un mois après la diffusion de la série sur Netflix.À l'origine longue de trois minutes, la scène éditée ne contient plus aucun élément graphique. Netflix s'est aussi dit prêt àsur les plates-formes de partage de vidéo afin de s'assurer qu'elle ne resurgisse pas à l'avenir.