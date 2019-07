Netflix va réduire la voilure sur les productions à gros budget

Vers une fin des productions à perte

Une stratégie calibrée pour faire face à la future concurrence

Des productions coûteuses quecompte ralentir, histoire d'obtenir de meilleurs retours sur investissement. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Ted Sarandos, en charge du contenu de la plateforme de SVOD.Netflix revoit entièrement sa stratégie vis-à-vis des productions originales coûteuses. Il faut dire que la plateforme, quitte à y laisser des plumes.aura été sa série la plus coûteuse pour un retour sur investissement en deçà des attentes, malgré la présence d'une fanbase impliquée et les sœurs Wachowski () à la barre.Autrefois, Netflix se basait uniquement sur le succès critique que pouvait créer une production et le « buzz » généré autour. Mais avec sa place de leader, le service semble vouloir faire l'impasse sur cette stratégie et investir avec parcimonie dans ses productions originales. Son rayonnement semble suffisamment important pour ne pas tout miser sur un grand volume de films/séries qui lui feraient perdre de l'argent.Et économiser de l'argent en proposant des productions originales, Netflix en aura besoin face à la future concurrence très forte. Une concurrence représentée par Disney+ dont le service promet du contenu fort estampillé Marvel, Star Wars ou encore Pixar. Sans oublier que d'autres géants du milieu, comme Universal, Apple ou la Warner, préparent leur plateforme de SVOD.La place de leader de Netflix ne semble donc pas assurée dans les années à venir et d'autres grosses firmes ont saisi l'importance des services SVOD dans la culture numérique. Sa meilleure arme sera de continuer àet renforcer son image iconique à travers une forte communication sur les réseaux sociaux.Reste à savoir si les abonnés seront toujours au rendez-vous avec des productions originales beaucoup moins importantes, mais de meilleure qualité.