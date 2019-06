23% du trafic Internet français est généré par Netflix

Quatre acteurs américains se partagent plus de la moitié du trafic français



Une concentration qui irait contre le concept de neutralité du net



Source : 01Net

L'va publier cet après-midi un rapport sur l'état d'Internet en France en 2018 et un chiffre particulier va probablement attirer l'attention.Selon les études réalisées par le régulateur des télécoms,représente chaque jour. La progression est spectaculaire , car le service de streaming ne pesait que 14 % du trafic en 2017.Ce pourcentage confirme la croissance ininterrompue de Netflix en France, qui comptabiliserait selon les derniers chiffres obtenusmoins de cinq ans après son lancement. C'est déjà plus que Canal+, la chaîne à péage historique, qui ne comptabilisait plus que 4,73 millions à la fin de l'année 2018.Plus généralement, l'étude montre. Netflix, Google, Facebook et Akamai représentent à eux seuls 53 % du trafic en France. Les trois premiers proposent de la vidéo en, un service exigeant en bande passante et qui explique leur position dans ce classement.Akamai, quant à lui, est un Content Delievry Network (CDN) qui fournit des serveurs cache à différents grands acteurs du web comme Microsoft ou Apple, et permet de déposer les contenus au plus proche des utilisateurs français, sans avoir à se connecter sur des centres de données à l'étranger.Cette concentration de la consommation web vers ces quatre sociétés, à commencer par le président de l'Arcep Sébastien Soriano.», explique-t-il.Cette situation pourrait remettre en cause à moyen terme le concept de neutralité du net . De nouveaux services, aux moyens limités, ne pourraient pas se permettre de contracter des accords d'interconnexions avec les FAI qui leur imposeraient des limitations techniques, jouant en faveur des sociétés américaines.L'Arcep, par ces études annuelles, veut doncautour de trois ou quatre plateformes uniques. Pour l'instance de régulation, seuls les internautes ont le pouvoir de changer le rapport de force en modifiant leurs habitudes de consommation numérique.