Quand Trump inspire Netflix, ça donne "Space Force" avec Steve Carell (The Office)

Un premier teaser dévoilé par Netflix

Le 18 juin 2018,annonçait la création d'une, une véritable armée de l'espace destinée à défendre ses satellites contre des attaques et mener des missions liées aux opérations spatiales. Plus de 250 000 systèmes militaires américains dépendent du GPS, et les USA veulent se prémunir d'éventuelles menaces de la Chine et de la Russie.Voilà ce qui a inspiré les créateurs de, Steve Carell et Greg Daniels, qui se sont remis au travail pour proposer une série qui s'annonce satirique,. Netflix n'a pour le moment pas donné de date ni de détails précis sur cette future production, comme le nombre d'épisodes et leur durée, par exemple.La plate-forme de Reed Hastings propose d'ores et déjà un teaser sur sa future série, portée par la musique culte de, du compositeur Richard Strauss.