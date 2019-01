Débits Netflix en France : SFR en THD devance Bouygues, Free poursuit sa remontée

Shutterstock.com

SFR et Bouygues en tête

Xavier Niel peut se réjouir

Comme tous les mois sur Clubic, nous vous livrons les résultats de, qui donne la vitesse moyenne d'accès aux services Netflix des fournisseurs d'accès à Internet français. Ici, la mesure s'effectue aux heures de grande écoute. Au mois de décembre 2018, SFR a perdu le sourire, tandis que Bouygues et Free ont pu s'affirmer.Débutons par. En(fibre et câble), l'opérateur au carré rouge conserve assez logiquement le plus haut débit avec 3,76 Mb/s (+ 0,02 Mb/s en décembre).Si l'on exclut la mesure de SFR en THD, c'estqui propose la meilleure vitesse avec 3,69 Mb/s (+ 0,04 Mb/s), en enregistrant un deuxième mois de hausse consécutif est quasiment stable sur ce mois de décembre avec un débit mesuré à 3,49 Mb/s (+ 0,01 Mb/s). Après une hausse conséquente en novembre, les choses se tassent. L'opérateur qui a eu le sourire en fin d'année, c'est celui de Xavier Niel,. Avec un débit mesuré à 3,11 Mb/s (+ 0,08 Mb/s), il est celui qui affiche la plus forte progression sur le mois. Quand on sait qu'il y a un an, le débit Netflix chez Free ne plafonnait qu'à 1,71 Mb/s..., en revanche, rit jaune. L'opérateur est en perdition depuis deux mois, dernier avec un débit de 2,87 Mb/s (- 0,07 Mb/s).