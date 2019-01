Un éditeur de "livres dont vous êtes le héros" porte plainte contre Netflix

Utilisation abusive de la marque Choose Your Own Adventure

Atteinte à la réputation des livres

Source : The Verge

Le succès de la sérieest incontestable, et son dernier épisode, Bandersnatch, a beaucoup fait parler . Mais certains n'ont visiblement pas apprécié cette aventure interactive.C'est le cas de, éditeur américain de la série de livres. À l'instar de, la collection propose des aventures interactives, où les lecteurs (généralement des enfants, contrairement au public de) peuventet faire évoluer l'intrigue en fonction de ces choix. Mais le problème ne vient pas de la reproduction de ce principe, mais plutôt du fait que le héros de Bandersnatch fait explicitement référence à un livrePour Chooseco, il s'agit là d'un cas de « contrefaçon de marque », de « fausse indication d'origine », ou encore de « concurrence déloyale ». L'éditeur a donc décidé d', et lui réclame au moins(environ 21,8 millions d'euros) de dommages.Pourtant, des négociations avaient bien été amorcées entre les deux parties, dès 2016. Mais elles n'auraient jamais abouti et Chooseco n'aurait jamais accordé de licence à la plateforme vidéo.L'éditeur va plus loin, en affirmant que le contenu de l'épisode pourrait également lui porter préjudice. Selon lui,contient des «» (si vous avez vu l'épisode, vous pouvez compléter la liste vous-même), qui seraient de nature à «».Enfin, Chooseco accuse Netflix d'avoir voulu surfer sur l'image de marque depour alimenter son propre succès. Avec ce procès, l'inverse pourrait être vrai aussi, l'éditeur profitant de la notoriété du site de streaming.