Uber va tester la pub sur le toit de certains véhicules aux États-Unis

1 000 véhicules Uber en test aux États-Unis

Un ciblage publicitaire en fonction des heures et des zones géographiques

Uber a annoncé, en ce début de semaine, avoir conclu un accord avec une société spécialisée dans les campagnes publicitaires, Adomni, en vue de positionner des annonces sur le toit des véhicules de la plateforme, et ce dans plusieurs villes américaines à compter du 1er avril 2020. L'idée, historiquement empruntée aux taxis, offrira à la firme californienne une nouvelle source de revenus, alors que beaucoup soulèvent ses pertes colossales d'argent , que l'on mesure en milliards de dollars.Cette nouvelle division publicitaire d'Uber, baptisée Uber OOH, va progressivement se déployer tout au long de l'année 2020. Dans un premier temps et à partir du 1er avril, le réseau sera opérationnel dans trois villes américaines : Atlanta, en Géorgie ; Phoenix, dans l'Arizona ; et Dallas, au Texas. Au total, ce sont 1 000 véhicules qui seront équipés d'écrans numériques.En collaboration avec la société basée à Las Vegas, Adomni, Uber vante les qualités de sa nouvelle division ainsi que ses capacités à toucher un très large public, en faisant appel à une recette qui paraîtrait presque aussi vieille comme le monde, que l'on retrouve sur les taxis traditionnels un peu partout dans le monde.Si les chauffeurs américains peuvent déjà placer des affichages publicitaires en passant par des sociétés tierces comme Firefly, c'est bien la première fois que le géant des VTC diffusera ses propres annonces.L'intérêt pour Uber OOH est de convaincre des forces de son réseau publicitaire. La première tient évidemment à la possibilité de générer un nombre « d'impressions » très important, surtout dans les grandes villes, où les chauffeurs Uber pullulent. Les sociétés qui diffuseront leurs campagnes via Uber pourront aussi cibler leur contenu publicitaire en fonction de la zone géographique du chauffeur. Uber OOH adaptera les annonces aux différentes périodes de la journée.La plateforme partenaire d'Uber, Adomni, va même plus loin en proposant carrément aux annonceurs de synchroniser l'affichage publicitaire du véhicule avec le panneau d'affichage extérieur devant lequel circule le chauffeur, pour renforcer l'impact et la visibilité momentanés de la publicité.