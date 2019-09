Uber attaque la ville de New York en justice pour avoir limité l'activité de ses chauffeurs

© BigTunaOnline / Shutterstock.com

Une réglementation de plus en plus restrictive

New York lutte « contre une entreprise cherchant avant tout à faire du profit »

Uber a lancé une action en justice contre la ville de New York, nous apprend, dans le but de faire annuler la nouvelle réglementation appliquée à la compagnie de VTC. Cette dernière impose aux chauffeurs de limiter leur activité dans certaines zones et à certaines heures, ce qui pourrait, à terme, «» du mode du covoiturage, peste la firme californienne.Outre la limitation de l'activité et l'obligation de revoir le salaire des chauffeurs à la hausse imposée depuis le début de l'année, la nouvelle réglementation new-yorkaise est venue interdire l'octroie de nouvelles licences par Uber jusqu'en août 2020. Pour la compagnie, c'en est trop. Celle-ci craint que ces démarches menacent son avenir dans la ville et dénonce des mesures «».Depuis 2018, les conducteurs Uber ne peuvent pas dépasser 41 % de leur temps de conduite sans passager. Désormais, la ville de New York prévoit de faire tomber ce taux à 36 % puis à 31 %, ce qui fait naître une pression supplémentaire sur la société mais aussi sur les principaux intéressés, les chauffeurs Uber.Du côté de la ville de New York, le discours est diamétralement différent. Seth Stein, porte-parole du maire Bill de Blasio, affirme que ces différentes dispositions sont dirigées «».Concernant le gel de l'attribution des licences pendant encore un an couplé au plafonnement des courses, Seth Stein évoque des mesures «» qui apporteront «». New York tente ainsi de contenir l'activité d'Uber et de ses concurrents pour faciliter la circulation des piétons, vélos et bus.