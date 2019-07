Uber teste un unique abonnement qui regroupe tous ses services aux USA

© BigTunaOnline / Shutterstock.com

Un abonnement complet qui procure ses avantages aux clients

Une mutualisation des offres motivée par le désir de la fidélisation

Source : Tech Crunch

Grâce à ses chauffeurs, puis à ses livreurs et à ses équipements de mobilité,a su se construire un petit empire qui pèse aujourd'hui plus de 70 milliards de dollars. La notion de service caractérise véritablement la firme californienne, qui a décidé de franchir un nouveau palier dans son développement et de passer « au révélateur » en testant un abonnement mensuel inédit pour elle.On pourrait dire que c'est un vrai pari. C'est aux États-Unis,et chez elle, que la société Uber est en train de. Celle-ci. L'abonnement tout Uber est proposé au prix de(22,31 euros).En pratique, l'abonnement offre quelques avantages indéniables. Les balades en vélo et en trottinette Jump sont par exemple gratuites pendant 30 minutes, la livraison de repas Uber Eats devient gratuite au-delà d'un certain montant, et les trajets Uber bénéficient d'une réduction fixe. Le prix de l'abonnement peut en outre tomber à 14,99 dollars dans les villes où les trottinettes et vélo électriques ne sont pas encore disponibles.Si Uber propose déjà un Ride Pass aux USA (à 24,99 dollars), qui permet de disposer de prix plus bas et ce quels que soient l'heure, la météo ou le trafic durant la course ; tout comme Lyft qui propose à ses abonnés une offre All Access, c'est la première fois que le géant américain regroupe tous ses services en un seul et même abonnement., a déclaré un porte-parole de la société. En mutualisant ses offres en une seule, la firme espèreen les poussant, contre quelques avantages bien réfléchis, à privilégier ses propres services de mobilité.