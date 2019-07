Uber : aux US, une erreur de virgule fait payer des utilisateurs 100 fois le prix initial

Une course facturée 100 fois son prix normal

Uber n'offre aucune assistance à ses clients et leur demande d'être patients



Source : Engadget

a été victime d'unparticulièrement désagréable pour ses clients. Ces derniers ont été facturés, soit des montants qui dépassaient allègrement les 1 000 ou 2 000 €.Le problème a d'abord été repéré à Washington et San Diego, mais il semble avoir touché des utilisateurs, notamment à Paris. Certains clients ont également reçu un message d'alerte de leur banque, les informant queUber a réagi rapidement dans un communiqué : «».Pourtant, la situation est loin d'être réglée. Si Uber assure que les montants seront corrigés, de sorte que les clients ne se voient pas imputés de frais ou de commissions d'intervention,ou débités de frais temporaires importants.Ils sont également furieux de ne pouvoir contacter directement le service client d'Uber pour obtenir des informations et une date de résolution de ce problème de facturation très contraignant.Les clients notent que si l'application devrait intégrer un bouton pour contacter un conseiller 24H/24, il n'apparaît sur aucune page et il n'y a aucun autre moyen que de passer par les réseaux sociaux pour obtenir une assistance.