Taxis volants d’Uber : Melbourne, première ville internationale à les accueillir

La deuxième plus grande ville d'Australie sélectionnée

Source : TechCrunch

Déterminé à se positionner sur les transports du futur,s'est pris de passion pour lesvoilà maintenant plusieurs années. Régulièrement, son projet revient sur le devant de la scène au gré des annonces et nouveautés communiquées. À titre d'exemple, le groupe californien et son partenaire Bell avaient livré quelques détails, non sans présenter un premier prototype , à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2019.Cette fois-ci, la firme dirigée par Dara Khosrowshahi a levé le voile sur la première ville internationale - c'est-à-dire hors du territoire américain - censée accueillir ses taxis volants : la marque a ainsi jeté son dévolu sur, comme l'indiqueLa deuxième plus grande ville d'Australie rejoint les agglomérations pilotes de Dallas et Los Angeles, au sein desquelles ce projet futuriste devrait être déployé au cours de l'année 2023.