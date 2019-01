CES 2019 - Uber et Bell livrent des détails sur leur concept de taxi aérien

Des premiers vols espérés mi-2020

La marche est haute

Lesont-il vocation à survoler nos villes au cours des prochaines années ? Une question à laquelle il est aujourd'hui difficile de répondre, tant les obstacles techniques et législatifs paraissent immenses. Mais Bell et Uber, réunis pour développer des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux , comptent bien parachever ce type de projet dans un avenir très proche.Le Consumer Electronics Show (CES) 2019 est d'ailleurs l'occasion pour le premier de faire un point sur l'avancée de ses travaux, à la faveur d'un communiqué de presse officiel publié sur le site Bell Flight. Ainsi apprend-on les objectifs à court terme du binôme : réaliser les premiers vols de leur taxi aérien, intitulé, vers mi-2020, selon Scott Drennan, directeur de l'innovation chez Bell, avant qu'un service intégré à Uber ne voit le jour en 2023, d'après Europe 1 L'engin en question s'équiperait ainsi de «», pour reprendre les propos exacts de The Verge , parti à la rencontre de l'entreprise lors du salon. Le tout grâce à «», peut-on également lire. Ces taxis volants transporteraient alors jusqu'à cinq personnes, pour une capacité de charge brute de 272 kg.Pour l'occasion, Bell a fabriqué un prototype exhibé au sein du Convention Center. Si les ambitions des deux partenaires sont grandes, le parcours législatif des engins volants s'annonce quant à lui plus compliqué. Recevoir les autorisations nécessaires ne sera pas une mince affaire, sans oublier les infrastructures adéquates à ce mode de transport novateur. Bref, les taxis aériens, ce n'est pas non plus pour demain.