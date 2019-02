Uber lance un programme de fidélité aux États-Unis

Une bonne vieille carte à points

Des avantages alléchants

: avantages du rang Or, plus la possibilité de bloquer une réservation à son tarif le plus bas en UberX, peu importe l'heure de la journée. En supplément, vous êtes considéré comme passager prioritaire lors d'un ramassage à l'aéroport, par exemple. Rang Diamant : les avantages des rangs Or et Platine, plus un support téléphonique disponible 24h/24 et 7j/7, et « optimisation automatique des trajets », c'est-à-dire surclassement du type de véhicule, et chauffeurs expérimentés uniquement. Enfin, les membres Diamant ont droit à 3 commandes Uber Eats sans frais de livraison par tranche de six mois.

Le programme, intitulé, est d'abord testé dans une sélection de neuf ville américaines avant un déploiement généralisé.Dans son communiqué , Uber détaille le fonctionnement de son nouveau programme de fidélité. Et oui, il s'agit bien deUber Rewards fonctionne aussi bien avecqu'avec, et la compagnie affirme vouloir intégrer au plus tôt ses nouveaux services de vélos et de trottinettes au programme.Tous les utilisateurs commencent au rang « Bleu » et, à mesure de leurs courses, accumulent des points jusqu'à atteindre les grades « Or », « Platine » et « Diamant », offrant chacun des avantages spécifiques. En outre, les clients reçoivent 5$ en « Uber Cash » tous les 500 points acquis - qui peuvent être utilisés lors de prochaines courses.Sans doute plus que le cumul des points, ce qui fait l'attrait du programme Uber Rewards sont les avantages offerts lorsque l'on est promu au rang supérieur.Pour l'heure, Uber Rewards est testé dans les neuf villes américaines suivantes : Miami, New Jersey, Denver, Tampa, New York, Washington D.C, Philadelphie, Atlanta et San Diego. En fonction du retour des premiers clients (une liste d'attente est disponible ), Uber