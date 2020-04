Jeep vise le 0 à 100 en moins de 6s pour que ses électriques battent les thermiques

© Jeep

Performance hors norme et silence de fonctionnement, Jeep veut se rapprocher de la nature

Source : Electrek

Christian Meunier annonce ainsi préférer aller dans la bonne direction plutôt que de s'adapter sagement à l'évolution générale pour suivre la tendance et les réglementations.Bien entendu, les conducteurs de Jeep ne recherchent pas forcément la performance pure au volant d'un 4x4 ou d'un SUV. Ils préfèrent avoir une réserve de puissance, et surtout de couple, disponible à tout moment. Et c'est exactement ce que pourra réaliser une motorisation électrique, même sur un véhicule lourd, contrairement à un moteur thermique.Jeep va ainsi pouvoir proposer des véhicules dotés de moteurs électriques silencieux et plus respectueux de l'environnement. Pour son dirigeant, il ne s'agit pas juste de construire de petits véhicules peu polluant pour compenser la pollution des plus gros véhicules, mais, d'homogénéiser la gamme entière. Christian Meunier souhaite proposer une expérience utilisateur «».Le nouveau directeur de la marque assure que Jeep travaille au développement de véhicules alliant le respect des nouvelles normes et un réel plaisir de conduite. Il ne lui restera plus qu'à convaincre le P.-D.G. du groupe FIAT-Chrysler, auquel appartient la marque Jeep, de passer à la commercialisation de cette nouvelle génération de 4x4.