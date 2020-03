France : quels ont été les véhicules électriques et hybrides les plus plébiscités en février ?

Le cap des 300 000 électriques franchi

La ZOE toujours devant, mais petit à petit rattrapée

Tous les mois, l'association pour le développement de la mobilité électrique Avere-France publie un baromètre détaillé sur le nombre de nouvelles immatriculations électriques et hybrides, en France. Et après un début d'année prometteur marqué par une hausse globale des chiffres entre janvier 2019 et 2020, février poursuit sur cette bonne lancée, au même titre que la Renault ZOE, toujours en tête du classement des véhicules électriques neufs.», constate la Déléguée générale Cécile Goubet.L'intéressée poursuit son bilan avec un chiffre pour le moins symbolique : «». Et de poursuivre : «».Pour conclure, Mme Goubet explique que «», analyse-t-elle.Plus concrètement, comment se compose la répartition des immatriculations électriques neuves en février 2020 ? Du côté des véhicules particuliers, comptez-en 9 452, soit une hausse de 228 % par rapport à février 2019. L'évolution (6 %) se veut en revanche très faible du côté des voitures utilitaires, recensées à 704. Les hybrides rechargeables, elles, se comptent au nombre 3 899, soit un bond de 208 % comparé à l'an passé.Au total, 14 055 véhicules légers électrifiés ont été enregistrés en février, constituant ici une amélioration de 192 % d'une année à une autre. C'est cependant légèrement moins que les chiffres totaux de janvier 2020, établis à 15 442, pour une baisse de 1 387 immatriculations. Pour faire preuve d'exhaustivité, sachez que les deux-roues électriques tutoient les 917 unités, contre 8 pour les véhicules hydrogènes et 16 pour les bus zéro émission.Le classement général est une nouvelle fois dominé par la Renault ZOE (3 076), bien qu'en recul comparé aux 5 331 exemplaires de janvier, suivie là encore de la Peugeot e-208 (2 495) et de la Tesla Model 3 (1 025) pour compléter le podium. Derrière, ça se bouscule et ça bataille. Dans l'ordre : DS3 Crossback (517), Hyundai Jona (414), Nissan Leaf (283), Kia e-Niro (278), Opel Corsa-e (165), Citroën C-Zero (162) et BMW i3 (153)Le top 10 des hybrides rechargeables voit son classement être chamboulé : le SUV DS DS7 Crossback E-Tense (728) reprend les commandes devant l'ancien leader Peugeot 3008 (428), talonné de très près par la Peugeot 508 (422). Suivent le BMW X5 (216), la Porsche Cayenne E-Hybrid (192), la Mercedes-Benz GLC (188), le VOLVO XC60 (170), le Mitsubishi Outlander (144), la Mini Countryman (133) et le Volvo XC40 (120).