Pourquoi les voitures électriques ne se démocratisent pas, selon le P.-D.G. de Peugeot

« Nos voitures électriques sont achetées par des green addicts »

Autonomie limitée et prix de l'électricité

Source : Electrek

Chez Peugeot, l'électrique a pris une place toute particulière depuis plusieurs années déjà. En accélérant ses projets en la matière pour devenir l'un des acteurs incontournables du créneau, la firme au lion entend convertir le maximum d'automobilistes. Mais pour Carlos Tavares, P.-D.G. du désormais quatrième constructeur mondial - ce depuis le rachat du groupe Fiat-Chrysler -, le secteur souffre de faiblesses encore criantes.Lors d'une entrevue téléphonique organisée en lieu et place d'une conférence prévue au salon automobile de Genève 2020, annulé à cause du coronavirus , l'intéressé s'est notamment exprimé sur les challenges à surmonter pour démocratiser l'électrique : «» a-t-il indiqué à Reuters Et M. Tavares de poursuivre : «», lance-t-il. Comprenez : des personnes accros aux technologies vertes. «», affirme le chef d'entreprise portugais. «», tient-il également à signaler.D'autres raisons rendant la popularisation de l'automobile électrifiée difficile ont été évoquées pendant l'échange, à commencer par un réseau de bornes de recharge jugé trop faible. Mais aussi l'autonomie encore trop limitée des véhicules catapultés sur le marché, bien que des améliorations ont eu lieu au cours des dernières années, ou encore les incertitudes entourant l'évolution des prix de l'électricité à long terme.