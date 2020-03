L'hypercar électrique de Lotus, l'Evija, est déjà en rupture de stock pour cette année

Le constructeur chinois TCL a décidé de donner un nouvel élan aux smartphones pliables. Car son dernier-né présente la particularité de non pas se replier sur lui-même, mais de pouvoir coulisser et s'étirer pour gagner en longueur. Et la marque ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a également présenté une tablette capable de se plier pour se transformer en smartphone.