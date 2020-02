Jaguar : en manque de batteries, l'I-Pace voit sa production momentanément stoppée

LG Chem, encore et toujours

L'importance de l'I-Pace pour Jaguar

Source : Electrek

Depuis plusieurs mois déjà, les principaux constructeurs automobiles européens font face à des problèmes de production généralement liés à l'approvisionnement des batteries. En cause : un partenaire externe et commun, LG Chem, incapable de tenir la cadence imposée par les fleurons allemands et britanniques.Audi en a ainsi fait les frais à deux reprises : l'une en avril 2019 , contraignant la firme aux anneaux d'abaisser ses objectifs de production de 60 000 à 45 000 unités, l'autre en janvier 2020 , limitant un peu plus le nombre d'e-tron prévu pour le premier trimestre. Même chanson du côté de Mercedes et de son EQC, le mois dernier Voilà maintenant que la firme d'outre-Rhin Jaguar devient elle aussi une victime collatérale du fournisseur LG Chem, rapporte The Times , relayé par le site spécialisé Electrek. Le site de production de Graz, sis en Autriche, rencontre en effet des problèmes d'approvisionnement de batteries bloquant durant une semaine la production de la Jaguar I-Pace. Lauréat du concours Car of the Year 2019 , le SUV électrique demeure un élément clé de Jaguar dans sa transition vers l'électrique et le respect des émissions de CO2 en Europe : avec 18 000 exemplaires assemblés l'an passé, dont 12 000 livrés en Europe, l'I-Pace représentait 16 % des ventes du groupe lors du cru précédent.Le moindre retard ne fait donc clairement pas les affaires des dirigeants.