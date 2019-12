Dacia prévoit de commercialiser ses crossover électriques à 15 000€ en Europe en 2020

© Groupe Renault

Renault travaillerait dans l'urgence

Derniers préparatifs avant un débarquement en Europe

Le site souligne aussi ce qui semble être la volonté du constructeur à commercialiser le Dacia K-ZE rapidement : le groupe souhaiterait en effet démarrer les ventes avant la fin de l'année prochaine.se base sur les informations d' un site spécialisé allemand . D'après ce dernier, Renault travaillerait désormais dans l'urgence au déploiement de ses véhicules électriques en Europe.dit aussi avoir appris du directeur de la section Commerce et Régions, Olivier Murguet, que le groupe cherchait un moyen de réduire considérablement les émissions moyennes de COdes véhicules de sa filiale, Dacia. Ce annonce serait liée aux amendes que les constructeurs automobiles encourent en cas de non respect des nouvelles normes européennes Si cela venait à se confirmer, le crossover « abordable » de Renault deviendrait un moyen pour le groupe d'échapper aux sanctions. Celui-ci devrait apparaître dans les salons automobiles en 2020 à un prix situé autour de 15 000 euros.Cette nouvelle urgence supposée entre néanmoins en contradiction avec les déclarations précédentes du P.-D.G. de Renault, Thierry Bolloré, qui affirmait prévoir une voiture électrique à moins de 10 000 euros en France... en 2025 En Chine, le Dacia K-ZE a été lancé en septembre dernier . Il y a adopté le nom de son groupe, Renault K-ZE et y est disponible à un prix inférieur à ce que l'on attend pour l'Europe en 2020 : 66 800 yuans soit environs 8 550 euros.Lors de son arrivée sur le Vieux continent, le crossover devrait conserver certaines de ses caractéristiques chinoises, en particulier sa batterie de 26,8 kWh. Son autonomie déjà annoncée de 250 km NEDC (Nouveau Cycle européen de Conduite) ne devrait donc pas évoluer. Il devrait en être de même de sa vitesse de pointe, qui doit s'établir autour de 105 km/h. Mais pour arriver sur notre continent, Renault va d'abord devoir réaliser d'importantes modifications sur le K-ZE, notamment en matière de sécurité.