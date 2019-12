Le constructeur Sono Motors cherche à rassembler 50 millions d'euros en un mois pour ne pas couler

Visions opposées

La patience est de mise

Source : Electrek

Des objectifs très ambitieux, des ambitions tout aussi grandes : laallemande Sono Motors s'est lancée dans une campagne de financement participatif expéditive pour récolter 50 millions d'euros en l'espace de trente jours. À l'heure d'écrire ces lignes, 3 388 141 euros composent d'ores et déjà la cagnotte, soit moins de 10 % de l'objectif initial. Mais comment la firme d'outre-Rhin en est-elle arrivée là ?Le trio fondateur Laurin Hahn, Jona Christians et Navina Pernsteiner a été confronté à la vision relativement opposée à la leur des investisseurs privés, avides de profits rapides et d'une croissance agressive. Une philosophie contradictoire à celle de la société, incapable de tenir un tel cap. D'où cette décision forte : s'éloigner des investisseurs et compter sur la communauté pour poursuivre cette aventure entrepreneuriale.Evidemment, en cas d'échec, le constructeur à l'origine de la Sion , une voiture électrique fonctionnant à l'énergie solaire, verrait son avenir s'assombrir. Et rien ne garantirait alors sa survie. Pour l'aider à sortir la tête de l'eau, trois formules de financement ont été mises en place : le don, la réservation d'une Sion (acompte de 500 euros, pré-commande à 25 000 euros), et le prêt avec intérêts, uniquement réservé aux citoyens allemands.Côté investissement, 28 % des cinquante millions d'euros bénéficieront aux tests et au développement des composants, lorsque 24 % serviront aux tests et au développement du véhicule. Pour rappel, ce dernier s'équipe d'une batterie de 35 kWh lui conférant une autonomie de 250 kilomètres, et de cellules solaires lui permettant de récupérer jusqu'à 32 kilomètres par jour.Si la campagne de financement se solde par un succès, les futurs propriétaires d'une Sion devront faire preuve de patience : la production ne débutera pas avant septembre 2021, et les livraisons interviendront début 2022.