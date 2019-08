Sono Motors, à l'origine de la voiture à énergie solaire, tacle les batteries lithium-ion

Sono Motors explique les dérives dues à l'utilisation du lithium

Cellule NMC de la batterie d'une Sono Sion ©Sono Motors

Sono Motors s'engage

Composants de la batterie d'une Sono Sion©Sono Motors

Source : AVEM

Elle le prouve encore dans un communiqué envoyé récemment à ses abonnés, dans lequel la start-up dénonce. Un pari osé quand on sait que leur modèle «», qui devrait sortir fin 2020, contient bien une batterie, en plus de nombreuxdisposés sur la carrosserie du véhicule.C'est la batterie elle-même quefaitdans ce communiqué, expliquant : «».a ainsi souhaité rappeler que les batteries existent depuis longtemps dans notre quotidien, que ce soit avec les smartphones ou les ordinateurs portables. Le communiqué évoque également le fait que c'est, avec des utilisateurs souhaitant toujours «».La start-up allemande met en opposition les deux facettes du, à la fois « » et «».Maisne joue pas l'hypocrite pour autant : l'entreprise a également besoin de cette matière première, comme le montrent les visuels de la batterie présents dans leurLa start-up dénonce, donc, maisEn première cible, les, comme la» des secteurs concernés, et celle duqui s'appuie sur «» ; un problème également dénoncé dès 2017 par Amnesty International propose donc aux consommateurs d'agir en, ceux qui auront le plus de poids. Certains constructeurs comme Renault ou BMW s'étaient d'ailleurs déjà engagés à changer leur manière de travailler, en étant plus précautionneux quant à la traçabilité de leur matière première.À son tour,: «».Les batteries desseront ainsi fabriquées en Allemagne et les voitures seront assemblées en Suède dans une usine