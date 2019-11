Ford va dévoiler sa Mustang Mach-E électrique lundi prochain

Vers une Ford Mustang Mach-E

Source : CarScoops

Après des mois de teasing , Ford annonce enfin la date de présentation officielle de son nouveau SUV. Un modèle 100 % électrique qui sera baptisé Mustang Mach-E (à prononcer à l'anglaise).Cette nouvelle Ford Mustang Mach-E sera ainsi présentée à Los Angeles, avec la possibilité de suivre l'événement en live en France (via YouTube notamment), à condition d'être en pleine forme le lundi 18 novembre à 3 heures du matin. Ford précise que l'acteur Idris Elba, participera à la présentation du dernier-né de la famille Mustang.Cette nouvelle Ford Mustang Mach-E sera disponible en concessions dans le courant de l'année 2020, et devrait être déclinée en version propulsion et transmission intégrale. Plus que quelques jours à patienter donc pour tout savoir de ce nouveau modèle, et notamment (on l'espère) son prix.