Zero présente sa roadmap produits et tarifs pour 2020

Source : Electrek

Alors qu'en février dernier, le groupe américain Zero Motocycles officialisait sa nouvelle moto 100 % électrique et intelligente, la Zero SR/F , il dévoile désormais sa gamme pour 2020.La gamme 2020 de motos électriques de Zero Motocycles propose un nouveau modèle - qui n'en est pas un pour nous. Il s'agit de la DSR Black Forest. Jusqu'alors réservée au marché européen, la moto passe-partout va finalement faire son entrée sur le marché mondial. Un choix qui découle du succès du modèle dans nos contrées.».Le marché des motos électriques tend à se rendre accessible et à jouer sur le terrain des motos thermiques. Et le groupe américain semble vouloir accentuer le phénomène pour attirer de nouveaux utilisateurs, en faisant un geste commercial plutôt remarquable : une baisse de 1 000 dollars sur ces modèles DSR standard et Zero SR.Ainsi, le modèle DSR standard pour 2020 ne coûtera plus que 15 495 dollars, tout comme sa version routière, le modèle Zero SR 14.4. Toutefois, reste à voir comment ces changements de tarifs seront appliqués en Europe, où les véhicules du groupe américains sont un peu plus chers. Par exemple, la Zero DS 7,2 kWh est vendue 10 995 dollars (soit environ 9 950 euros) aux Etats-Unis, contre 12 890 euros en France.Avec son nouveau modèle SR/F présenté en février dernier, Zero Motocycles a également dévoilé Cypher III, la dernière version de son système d'exploitation. Elle permet notamment de contrôler la stabilité MSC de Bosch, le tableau de bord ou encore l'application mobile, avec de meilleures options de personnalisation et de connectivité. Le groupe américain a donc annoncé que tous ses modèles 2020 bénéficieront de la version Cypher III.Et dans une moindre mesure, le constructeur étoffe son catalogue de coloris. Ainsi, les routières comme les Zero S et Zero SR recevront respectivement des peintures bleues-noires et rouges-noires accentuées. Quant à la Zero DS, elle sera dotée de la nouvelle couleur Mojave, tandis que la DSR sera disponible en version or et noir et la Zero FX aura une option de couleur ardoise.