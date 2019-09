Sur Ron : quand l’électrique gagne la course face à au thermique

Electrique vs. thermique

Une victoire et des questionnements

Source : Electrek.

La constructeur chinois a sorti l'année dernière sa, avec un modèle dédié à l'urbain et l'autre à l'. Ce dernier a d'emblée rencontré un franc succès, en particulier grâce à son prix modique (autour des 3 000 €) et à ses performances de vitesse. La version off-road n'étant pas bridée, la moto peut atteindre la vitesse de 75 km/h. L'engin est cependant interdit en ville.Avec des promesses pareilles, il était temps de comparer la Sur Ron avec ses concurrentes thermiques. C'est désormais chose faite puisque le pilotea tenté l'expérience lors d'une course dans le Colorado. Il s'est aligné au départ de la série regroupant des motos de toutes tailles. En outre, il n'avait utilisé la Sur Ron qu'une seule fois auparavant. Autant dire qu'il n'était pas dans les meilleures conditions pour espérer rivaliser avec les autres pilotes.Pourtant, la course ne semblait pas gagnée d'avance. La Sur Ron dispose d'un délai de démarrage électrique compris entre 4 et 5 secondes, qui a laissé Tucker Neary littéralement scotché à la ligne de départ, pendant que ses concurrents prenaient de l'avance. En contrepartie, si les motos traditionnelles sont plus puissantes et adhèrent mieux au parcours souvent difficile des circuits cross, la Sur Ron détonne par sa légèreté et son agilité. Ainsi Tucker Neary a pu rattraper ses concurrents rapidement, et sans que ceux-ci ne s'en rendent compte, le moteur électrique de la Sur Ron étant bien silencieux comparé aux moteurs thermiques.Après 58 minutes d'une course, le pilote a malheureusement dû passer la ligne d'arrivée à pieds. En effet, la batterie a rendu l'âme à quelques mètres de la fin de la course. Cependant, Tucker Neary a tout de même remporté la course dans sa catégorie. Une jolie performance qui ne doit pas occulter certains problèmes sur ce modèle électrique : la vitesse maximum de 75 km/h n'est quasiment jamais atteinte sur des circuits difficiles. Le sable, la boue et les dunes ont également tendance à réduire la durée de vie de la batterie.