Grosses baisses de prix pour la Volkswagen e-Golf en Europe

Une baisse généreuse des prix

Location, subventions et reprise pour écouler les stocks

Source : Automobile magazine

L'ID.3 de Volkswagen est déjà un carton, avec 30 000 précommandes annoncées et une production qui vient à peine de commencer. La firme allemande a donc décidé de brader sa première-née électrique afin de préparer l'arrivée de son nouveau modèle.Afin d'écouler son stock et de préparer le terrain pour l'ID.3 d'ici 2020, c'est une baisse de 8 540 € que va appliquer Volkswagen à son ancien modèle électrique, l'e-Golf. La compacte zéro émission passe donc de 42 490 € à 33 950 € et cela, sans compter le bonus offert par l'État pour tout achat d'un véhicule électrique. Le modèle entre donc dans la même catégorie de tarif que la très plébiscitée Renault Zoé , le véhicule électrique le plus vendu en France, et que la future Peugeot e-208 , respectivement à 25 700 € et 32 100 € sans options.Par la même occasion, Volkswagen a reconsidéré la location de son véhicule et annonce que, sur une durée de 36 mois, l'e-Golf sera disponible dès 370 € par mois, moyennant un premier loyer à 4 710 €. Équipée d'une batterie de 35,8 kWh, l'e-Golf développe une puissance de 100 kW (136 ch) et une autonomie de 231 km en cycle WLTP.Volkswagen décide avec cette opération d'écouler les stocks et le stratagème pourrait fonctionner selon les régions françaises où, en cumulant les subventions et les reprises, il sera possible d'acquérir cette e-Golf quelque peu vieillissante mais très bien équipée pour un peu plus de 20 000 €.