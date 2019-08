L'Université de Cambridge crée une batterie de voiture rechargeable en 6 minutes

Une poudre remplaçant le graphite

Une commercialisation dès 2020

Source : Electrek

Une start-up de l'université de Cambridge s'est attaquée à améliorer laplutôt que le chargeur. Elle aurait mis au point une batterie capable d'être pleinement chargée en six minutes.Jean De la Verpilliere dit être à l'origine de la batterie et de la start-up qui l'a vue naître :. Chercheur en nanosciences à l'université de Cambridge, sa découverte reposerait sur, que l'on trouve dans les batteries lithium-ion, par une nouvelle poudre.L'homme ne donnera pas plus d'informations sur la composition de cette dernière : nous savons seulement qu'elle aurait été mise au point il y a déjà deux ans, lors de ses études en nanosciences. Il dit : «».Pour le journal Cambridge Independant, cela pourrait «».Si diverses solutions ont déjà fourni des résultats prometteurs pour réduire le temps de charge des autos électriques, celle de Jean De La Verpilliere a cela d'étonnant que. C'est en tout cas ce qu'affirme le scientifique, celui-ci souhaitant l'entamer dès l'année prochaine.À l'heure actuelle, l'entreprise affirme disposer déjà d', et avoir recueilli des financements de la Newate Private Investing et de la Cambridge Enterprise.Jean De La Verpilliere se montre enthousiaste : «».Il cherche ainsi à, affirmant que son nouveau matériau peut être facilement incorporé aux chaînes de production : «». Un argument de poids pour les constructeurs et les fabricants des batteries.