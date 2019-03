Tesla dévoile son nouveau Superchargeur plus rapide et avec un meilleur rendement

Une charge complète en à peu près 15 minutes

C'est à son siège social de Fremont que Tesla a levé le voile sur le, la nouvelle génération depour ses véhicules électriques. Celui-ci représente une importante évolution par rapport aux précédents modèles installés un peu partout dans le monde.En premier lieu, Tesla a travaillé sur ladélivrée par ses appareils. Elle est désormais de 250 kW, au lieu de 120 kW pour la version 2. Une évolution qui permet théoriquement au Superchargeur d'offrir 120 km d'autonomie en 5 minutes de charge. La vitesse de charge est de 1 000 miles/heure (environ 1 600 kilomètres), deux fois plus rapide que les précédentes stations de charge, et Tesla annonce un temps demoyen estimé de 15 minutes.Le constructeur a également mis en place une nouvelle technologie de gestion de l'énergie. Auparavant, les conducteurs de modèles Tesla se partageaient la puissance électrique disponible entre les différents chargeurs. Plus il y avait de véhicules en charge, plus celle-ci était lente. Désormais chaque utilisateur bénéficiera de la puissance maximale disponible pour chaque Superchargeur.Pour le moment, seules les Model 3 pourront bénéficier de la puissance délivrée par les Superchargeur v3. Les Model S et Model X auront quant à elles le droit dans les prochains mois à uneleur permettant d'augmenter leur capacité de charge de 120 à 155 kW.Ne pouvant pas équiper immédiatement tout son parc installé avec de nouvelles stations de charge, Tesla va augmenter la puissance des Superchargeurs V2 de 120 kW à 145 kW. Cette modification interviendra dans les prochaines semaines sur l'ensemble des 12 000 appareils actuellement disponibles.Les différents véhicules Tesla vont avoir également le droit à une mise à jour logicielle baptisée « On-Route Battery Warmup ». Cette fonctionnalité permettra de chauffer ladu véhicule à l'approche d'une station de Superchargeur, afin qu'elle atteigne une température optimale pour se recharger plus rapidement, jusqu'à 25 % plus vite selon les chiffres donnés par le constructeur.Les Superchargeurs 3 commenceront à être installés aux Etats-Unis à partir du mois d'avril aux Etats-Unis. L'Europe et l'Asie devront attendre le dernier trimestre 2019 pour pouvoir les utiliser.