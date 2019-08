L’Opel Corsa électrique dévoile désormais son intérieur

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Sobriété allemande

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Vers le tout numérique

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Crédits : David Nogueira pour Clubic

Les tarifs et équipements

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du salon de Francfort et c'est pourtant à Paris que le constructeur allemanda décidé d'ouvrir les portes de sa nouvelleaux journalistes français. Révélée en juin dernier à l'occasion de la conférence de lancement - depuis laquelle nous vous présentions d'ailleurs la Corsa en vidéo - son habitacle et ses tarifs étaient encore inconnus. Ce mercredi 28 août a été l'occasion pour nous de découvrir ce qui se cache à bord de, qui débarquera en France dans le courant de l'année 2020.Extérieurement, lane manque pas de caractère. Avec sa hauteur de toit abaissée de 48 mm, sa peinture qui peut être bicolore et ses lignes, qui lui donnent l'air d'être bien posée sur ses roues, le cocktail est plutôt réussi. À l'intérieur, en revanche, nous la trouvons beaucoup plus... Sage.Si l'utilise la même plateforme CMP () que ses cousines Peugeot e-208 et DS3 Crossback E-Tense , la philosophie, côté habitacle, est bien différente. Alors que DS joue de ses motifs « haute couture » et que Peugeot se laisse aller à l'intégration d'un écran virtuel 3D,. Dommage ? L'avenir et, surtout, un prochain essai du véhicule, nous le diront.Quoi qu'il en soit, le modèle, exposé pour nous, dispose d'. Celle-ci fait notamment appel au systèmedont l'écran de 10 pouces remplace l'écran 7 pouces du système Multimédia Navi « classique » proposé en série. La dalle de 25 cm de diagonale donc, semble plutôt de bonne qualité. À noter que sous la verrière de notre espace photo, elle capte beaucoup les reflets de la lumière lors de la prise des clichés. À l'œil en revanche, la lisibilité reste bonne.Toujours selon nos impressions, nous trouvons l'écransur la planche de bord. Là encore, il faudra le vérifier à l'usage, car on sait que certains constructeurs - dont Peugeot et DS d'ailleurs - ont désormais tendance à positionner les écrans plus en hauteur pour moins détourner le regard de la route.Opel ne succombe pas au tout tactile et conserveainsi quepour un accès direct aux fonctions de radio, navigation, téléphone, réglages du véhicule, application (compatible Android Auto et Car Play) et à la gestion de la batterie. En revanche comme on peut le constater sur les photos, si les inserts plastiques « noir piano » sont agréables à l'œil,. Prière de garder une chiffonnette dans la boîte à gants.Entre les deux sièges, l'accoudoir central surplombe un vide-poche et deux portes-gobelets. On trouve ici, surtout, lequi permet de choisir entre un comportementou. Enfin,reprend le même design que celui de ses cousines de chez PSA. Quand l'idée est bonne, pourquoi s'en priver ?Derrière le volant, c'est cette fois-ci unqui affiche l'instrumentation. Là encore, la qualité paraît convenable, même si à l'heure des écrans de smartphones OLED, AMOLED et compagnie, on est quelque peu interpellé par le, de celui-ci - attention, le rendu est là encore un peu amplifié par la photo.L'occasion de nous rappeler que nous sommes face à, mais nous allons y revenir. Ce qu'on aime beaucoup sur cet écran, c'est qu'il laisse entrevoir l'affichage des informations pratiques. Vraisemblablement. Si le zoom est bien géré, cela pourrait être pratique à l'usage, à défaut de disposer d'un système d'affichage tête haute. En revanche, l'écran rectangulaire de 18 cm de diagonale est bordé de deux caches noirs, mais qui finiront sans doute par se faire oublier. D'autant plus que ceux-ci devraient disparaître sur les versions de la Corsa qui intégreront un compteur analogique classique.Opel propose en option unpour refaire le plein de son mobile compatible sans avoir à passer par une prise USB. À noter d'ailleurs que: une à l'avant et deux à l'arrière.Enfin, le volant regroupe tous les boutons qui permettront d'utiliser lesd'Opel, tels que le limiteur et le régulateur de vitesse adaptatifs.C'est sans surprise que le prix d'entrée de cettese positionne en dessous de celui de la Peugeot e-208, puisqu'on parle d'ici d'contre 32 100 euros pour « la lionne ». À plateforme identique, cette différence de prix pourrait conférer un avantage à la Corsa, d'autant plus que sa dotation en série est plutôt intéressante. Rappelons à ce titre que ces deux modèles sont dotés d'(équivalent 136 chevaux) et d', ce qui permet cependant à la Corsa de prétendre à, contre 340 km pour la e-208.La Corsa-e se décline aussi en version «» à 30 650 euros et Corsa-e «» à 33 250 euros. C'est notamment sur cette dernière que sont proposées en série laet les. Selon nous, les versions « Edition » et « First Edition » sont celles qu'il faudra privilégier, carqui permettra de passer sur une puissance de charge de 11 kW/h sur borne contre 7 kW/h en monophasé. Rappelons que laest compatible avec les charges sur des bornes à courant continu dont la puissance de 100 kW permet de rechargerIl est d'ores et déjà possible de passer commande d'une Opel Corsa-e mais les premiers exemplaires ne devraient être livrés qu'au printemps 2020.br>