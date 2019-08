Avec son concept électrique 45, Hyundai joue la carte de la nostalgie et du rétro

Un choix osé, mais assumé

» :n'y va pas par quatre chemins pour décrire sondans un communiqué de presse publié le 22 août dernier. À l'image de Honda et de sa Honda e , le groupe sud-coréen opte pour un look néo-rétro capable de se démarquer des autres véhicules zéro émission au style plus classique.», peut-on encore lire. Une référence direct à la Pony de 1974 (d'où le nombre 45, pour 45 années plus tard), comme l'a remarqué le site Automobile Propre , et dont l'arrière du véhicule a visiblement inspiré les designers à l'origine de ce projet.Le fait est que la firme asiatique prend ici un léger risque : adopterà l'ensemble de sa future gamme de voitures électriques est un choix courageux, qui pourrait cependant rencontrer un flop auprès du grand public. Son SUV urbain Kona Electric, au design plus conventionnel, a par exemple séduit la rédaction et semble répondre aux principales attentes actuelles du marché.Maisreste l'un des moteurs de l'entreprise. En témoignent ses divers projets en matière de mobilité électrique et autonome, comme son bus à impériale zéro émission présenté en mai dernier, ou sa voiture autonome développée aux côtés de Yandex , baptisée Sonata.Le Concept 45 sera exhibé le 10 septembre au salon de Francfort, à partir de 9h25 dans le Hall 11.