Design, performances, autonomie : tout ce que l’on sait de la Skoda VISION iV électrique

Design extérieur

Design intérieur

Crédit photo : Clubic

Puissance et autonomie

Crédit photo : Clubic

Fonctionnalités et systèmes

Crédit photo : Clubic

Disponibilité et prix

Le moins que l'on puisse dire, c'est que laa fait son effet lors du salon automobile de Genève en mars dernier. Star du stand de la marque tchèque, le véhicule détonnait au milieu des autres modèles par son coloris jaune aussi osé qu'aguicheur. Son style a lui aussi fait son effet, reprenant les lignes d'un, comme le décrit l'entreprise.Considérée comme «», des dires de la firme, la, conçue à partir de la plateforme MEB de Volkswagen (la maison-mère), dispose de sérieux atouts pour séduire le grand public. Entre un design affirmé et des performances plus que décentes, ce quatre roues pourrait se faire une place de choix sur le créneau de l'électrique. À condition, cependant, de proposer un prix raisonnable aux consommateurs.Longue de 4,66 mètres, large de 1,92 mètre et haute de 1,61 mètre, lase distingue sur plusieurs points. À commencer par sa signature lumineuse avant, caractérisée par un liseré traversant la calandre, puis reliant les phares Matrix LEDs. À l'arrière, ce bandeau s'incruste plus discrètement dans le bouclier, alors qu'une partie des feux déborde sur le coffre.Autre élément visuel marquant, la présence de. Composants que l'on retrouve également, par exemple, sur la Honda e . Ajoutez à cela des, nichées dans les portières du véhicule. Globalement, cette voiture zéro émission affiche uneet une face avant agressive, agréables à l'œil.L'habitacle de lase veut à la foiset luxueux : comme le note Turbo , le cristal de Bohème et le bois de boulot s'invitent à bord pour donner un aspect à la fois pompeux et cosy. Il en ressort également un côté minimaliste, marqué par. Le combiné d'instrumentation numérique, placé en face du conducteur, fait quant à lui office de tableau de bord.Un large écran tactile, propulsé par un, s'invite entre le conducteur et le passager avant, surplombant un espace de rangement capable d'accueillir jusqu'à deux smartphones, lesquels se rechargent grâce un. Dans l'ensemble, l'intérieur du produit est réussi.Équipée d'un(un sur l'essieu avant, l'autre sur l'essieu arrière), lacumule une puissance de 225 kW, soit. De quoi lui offrir une, et abattre le 0 à 100 km/h en l'espace de 5,9 secondes. L'exercice 80 à 120 km/h est effectué en moins de quatre secondes. En clair : il lui faut environ dix secondes pour tutoyer la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute.Sa batterie lithium-ion à refroidissement liquide de 83 kWh lui confère par ailleurs une, selon le cycle d'homologation WLTP. Grâce à une charge rapide,. Aucun autre temps de référence - avec les prises murales, à titre d'exemple - n'a cependant été communiqué par la marque.C'est l'un des principaux arguments marketing mis en avant par le groupe : la capacité de la VISION iV à proposer une autonomie de niveau trois . En d'autres termes, lapeut effectuerlors de situations très précises, comme sur l'autoroute, les parkings ou dans les bouchons. Autre fonctionnalité proposée : utiliser son smartphone en guise de clé numérique.Le système peut également, et arrêter la voiture de lui-même en cas de problème. Toujours du côté de la sécurité, le véhicule est capable de «». Enfin, Skoda évoque une, bien que cette technologie ne soit pas encore déployée en Europe.La grille tarifaire de lareste encore un mystère. Mais il faudra faire preuve de flexibilité auprès des clients pour espérer pénétrer un marché de plus en occupé par les principaux acteurs du secteur automobile. De fait, un véhicule trop cher pourrait grandement rebuter de potentiels clients. Il faudra dans tous les cas patienter jusqu'en 2020 pour voir débuter la production en série.